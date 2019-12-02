Де Лигт выиграл «Копа Трофи» лучшему молодому игроку года

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт стал обладателем Копа Трофи — приза France Football лучшему молодому футболисту года. Трофей ему вручили легендарный футболист сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба и прошлогодний обладатель награды форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе.

Де Лигт стал в сезоне-2018/19 в составе «Аякса» чемпионом и обладателем Кубка Голландии и был признан футболистом года в стране. Летом он перешел в туринский клуб.

В 2018 году де Лигт получил приз Golden Boy — награду лучшему молодому игроку от Tuttosport.

Копа Трофи, названный в честь обладателя «Золотого мяча"-1957 Раймона Копа, вручается с 2018 года.

Цермония вручения «Золотого мяча». Live!