Давид Вилья: "Люди уже много лет говорят о моем завершении карьеры, но я все еще ухожу"

Экс-нападающий сборной Испании Давид Вилья признался, что пока не думает о завершении карьеры. 37-летний испанец сейчас играет в Японии за "Виссел Кобе".

– Люди уже много лет комментируют мое завершение карьеры, но я все еще ухожу, – цитирует Goal Вилью. – Горжусь тем, что все еще играю на таком уровне в моем возрасте. Я не думаю о будущем много, потому что все быстро меняется. У меня есть контракт до декабря, а там посмотрим, что произойдет. Тело говорит мне играть, поэтому я буду играть.