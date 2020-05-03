«Чтобы добиться абсолютного признания, ему придется выиграть чемпионат мира». Венгер сравнил Марадону и Месси

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сравнил Диего Марадону и Лионеля Месси.

— В Марадоне есть нечто волшебное. Он был творцом, гением со своим собственным миром, — цитирует Венгера Medio Tiempo со ссылкой на beIN Sports. — Мы все хотели бы быть Марадоной, забывая обо всех глупостях, которые он делал в жизни, потому что он такой, какой есть — настоящий.

Возможно, Диего — единственный, кто мог сказать про «руку Бога», и люди простили ему это. Другого бы просто убили бы. Вспомните руку Анри в игре с Ирландией.

Странно, что сегодня у Аргентины есть лучший игрок в мире, но этой сборной не удалось выиграть чемпионат мира. Кажется, даже Лионель Месси знает, что пока не преуспеет, будет жить в тени Марадоны.

Что интересно, Месси в своем поведении совершенно противоположен Марадоне, который был более общительным. Лео спокойнее, он замкнут, мало говорит.

Это два гения, Месси, безусловно, выиграл больше на клубном уровне, но чтобы добиться абсолютного признания Марадоны, ему придется выиграть чемпионат мира с Аргентиной.