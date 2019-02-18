23:58 18 февраля | Футбол — "Пас из-за границы"

Черчесов посетил дебютный матч Кудряшова в чемпионате Турции. И увидел его гол

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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил матч чемпионата Турции "Антальяспор" - "Истанбул ББ" (0:1).

 
18 февраля. &quot;Антальяспор&quot; - &quot;Истанбул Башакшехир&quot; - 0:1. Федор Кудряшов забил победный мяч в дебютной игре за клуб.Кудряшов забил за "Истанбул" и принес победу. У Клиши – серьезный конкурент!

Игра стала дебютной в турецкой суперлиге для российского защитника гостей Федора Кудряшова. 31-летний футболист вышел на поле в стартовом составе и на 33-й минуте стал автором единственного мяча.

Кудряшов перешел в "Истанбул ББ" этой зимой после расторжения контракта с "Рубином". Несколько игр он пропустил из-за травмы.

"Истанбул ББ" упрочил лидерство в чемпионате Турции, оторвавшись от "Галатасарая" на 6 очков.

 

 

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