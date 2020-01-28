Лучшие бомбардиры Европы — Иммобиле, Левандовски. Вернер. Холанн и Роналду в пятерке
Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».
Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» набрал 46 баллов, забив 23 мяча в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 10-е место. Криштиану Роналду уже вошел в первую пятерку.
По-прежнему выше Месси в списке бомбардиров новичок ЦСКА Илья Шкурин, занимающий девятую строчку. Но так продлится недолго. По правилам конкурса баллы начисляются только за те голы, что забиты в ходе чемпионата или чемпионатов в рамках одного сезона (как, к примеру, у Эрлина Холанна). А в случае со Шкуриным, если он начнет отличаться в играх за красно-синих, речь пойдет о фактически двух разных сезонах, проводящихся по разным схемам («весна-осень» и «осень-весна»). Потому его результативные действия в российской премьер-лиге будут считаться отдельно.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
Италия
|
23
|
2
|
46
|
Германия
|
21
|
2
|
42
|
3. Тимо Вернер
|
Германия
|
20
|
2
|
40
|
4. Эрлин Холанн
|
Австрия
|
16
|
1,5
|
24+10=34
|
|
Германия
|
5
|
2
|
|
Италия
|
17
|
2
|
34
|
Англия
|
17
|
2
|
34
|
Англия
|
16
|
2
|
32
|
8. Эрик Сорга
|
Флора
|
Эстония
|
31
|
1
|
31
|
9. Илья Шкурин
|
Энергетик БГУ
|
Белоруссия
|
19
|
1,5
|
28,5
|
Англия
|
14
|
2
|
28
|
Данни Ингс
|
Англия
|
14
|
2
|
28
|
Италия
|
14
|
2
|
28
|
Испания
|
14
|
2
|
28
|
Англия
|
14
|
2
|
28
|
Франция
|
14
|
2
|
28
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)