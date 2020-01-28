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Лучшие бомбардиры Европы — Иммобиле, Левандовски. Вернер. Холанн и Роналду в пятерке

28 января 2020, 18:40
Эрлин Холанн — 5 голов в 2 матчах за «Боруссию». Фото Reuters
Эрлин Холанн — 5 голов в 2 матчах за «Боруссию». Фото Reuters
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Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса», который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» набрал 46 баллов, забив 23 мяча в чемпионате Италии. Обладатель главных призов последних трех сезонов Лионель Месси пока делит 10-е место. Криштиану Роналду уже вошел в первую пятерку.

По-прежнему выше Месси в списке бомбардиров новичок ЦСКА Илья Шкурин, занимающий девятую строчку. Но так продлится недолго. По правилам конкурса баллы начисляются только за те голы, что забиты в ходе чемпионата или чемпионатов в рамках одного сезона (как, к примеру, у Эрлина Холанна). А в случае со Шкуриным, если он начнет отличаться в играх за красно-синих, речь пойдет о фактически двух разных сезонах, проводящихся по разным схемам («весна-осень» и «осень-весна»). Потому его результативные действия в российской премьер-лиге будут считаться отдельно.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Чиро Иммобиле

Лацио

Италия

23

2

46

2. Роберт Левандовски

Бавария

Германия

21

2

42

3. Тимо Вернер

Лейпциг

Германия

20

2

40

4. Эрлин Холанн

Зальцбург

Австрия

16

1,5

24+10=34

Боруссия Д

Германия

5

2

Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

17

2

34

Джейми Варди

Лестер

Англия

17

2

34

7. Серхио Агуэро

Манчестер Сити

Англия

16

2

32

8. Эрик Сорга

Флора

Эстония

31

1

31

9. Илья Шкурин

Энергетик БГУ

Белоруссия

19

1,5

28,5

10. Пьер-Эмерик Обамеянг

Арсенал

Англия

14

2

28

Данни Ингс

Саутгемптон

Англия

14

2

28

Ромелу Лукаку

Интер

Италия

14

2

28

Лионель Месси

Барселона

Испания

14

2

28

Маркус Рэшфорд

Манчестер Юнайтед

Англия

14

2

28

Виссам Бен Йеддер

Монако

Франция

14

2

28

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр Бобров)

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