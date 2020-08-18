Бывший вратарь сборной Швейцарии Бенальо завершил карьеру

Экс-вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо принял решение завершить карьеру профессионального футболиста, сообщает Blick.

36-летний швейцарец выступал за «Штутгарт», «Насьонал», «Вольфсбург» и «Монако». Он становился чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

— После почти двух десятилетий и более 500 игр в различных соревнованиях пришло время для меня открыть новую главу в своей жизни. Сегодня конец моей профессиональной футбольной карьеры, которая подарила мне столько прекрасного опыта и дружбы, -сказал Бенальо.