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Бывший тренер сборной Аргентины Сабелья умер в 66 лет

8 декабря 2020, 22:34
Алехандро Сабелья. Фото AFP
Алехандро Сабелья. Фото AFP

Скончался бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Алехандро Сабелья, сообщает Sport.es. В ноябре он попал в больницу из-за проблем, вызванных коронарной болезнью. Специалист не смог преодолеть осложнения с сердцем и скончался в 66 лет.

В 2005 году Сабелье сделали ангиопластику из-за проблем с сердцем, а после ЧМ-2014 он перенес рак гортани.

Сабелья с 2009 по 2011 год возглавлял «Эстудиантес», с которым выиграл Кубок Либертадорес-2009 и чемпионат Аргентины-2010 в апертуре. С 2011 по 2014 год он возглавлял сборную Аргентины и добрался до финала чемпионата мира-2014.

25 ноября скончался другой легендарный аргентинский футболист и тренер — Диего Марадона.

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