Бывший тренер «Крыльев Советов» возглавил «Антверпен»
14:58
Франк Веркаутерен стал главным тренером «Антверпена», сообщает пресс-служба бельгийского клуба.
64-летний специалист заключил контракт до конца сезона-2020/21. «Антверпен» занимает 5 место в чемпионате Бельгии, в 1/16 финала Лиги Европы команде предстоит встретиться с «Рейнджерс».
Frank Vercauteren nieuwe trainer R. Antwerp F.C.— Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 4, 2021
??? https://t.co/u40l27KBP8 pic.twitter.com/9F9mGgkVqa
Веркаутерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год.
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