Бывший тренер «Крыльев Советов» возглавил «Антверпен»

Франк Веркаутерен стал главным тренером «Антверпена», сообщает пресс-служба бельгийского клуба.

64-летний специалист заключил контракт до конца сезона-2020/21. «Антверпен» занимает 5 место в чемпионате Бельгии, в 1/16 финала Лиги Европы команде предстоит встретиться с «Рейнджерс».

Frank Vercauteren nieuwe trainer R. Antwerp F.C.

??? https://t.co/u40l27KBP8 pic.twitter.com/9F9mGgkVqa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 4, 2021

Веркаутерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год.