Бывший президент Федерации футбола Уругвая отстранен на год

ФИФА отстранила на один год от футбольной деятельности бывшего президента Уругвайской ассоциации футбола Вильмара Вальдеса. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что функционер также был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков. Он наказан по делу о коррупции при участии в «различных проектах и ??тендерах» с участием федерации. В СМИ появились аудиозаписи, датированные 2016 годом, которые могут свидетельствовать о его причастности к коррупционным действиям. Комитет по этике ФИФА решил, что действия функционера не отвечают его стандартам

54-летний Вильмар Вальдес занимал должность президента федерации с 2014 по 2018 год. Также он был и. о. президента Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).