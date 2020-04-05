Бывший помощник Массимо Карреры подаст в суд на «Жилину» из-за увольнения в связи с расформированием клуба

Бывший помощник экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, Атилла Мальфатти намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с увольнением из «Жилины», где тот работал с лета 2018 года, сообщает Sky Italia. Ранее стало известно, что словацкий клуб будет ликвидирован из-за финансовых проблем, вызванных коронавирусом.

— 23 марта у меня был день рождения, президент «Жилины» Йожеф Антошик звонил мне, передавал поздравления, — цитирует Sky Italia Мальфатти. — У нас были прекрасные отношения с момента, как я приехал в Словакию, мы даже жили в 200 метрах друг от друга. Однако три дня спустя мне стало известно о моем увольнении. Антошик даже предлагал мне вернуться домой, в Турин, но я отказался, заявив, что намерен оставаться в Жилине даже после расформирования клуба. Был готов помочь всем, чем мог. Что будет дальше с «Жилиной»? Самое главное для меня сейчас — уехать домой, а дальше разберется Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

48-летний Мальфатти работал в «Спартаке» с лета 2017 года по лето 2018 года.