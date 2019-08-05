"Бенфика" Злобина в матче за Суперкубок Португалии разгромила "Спортинг"

В матче за Суперкубок Португалии "Бенфика" разгромила "Спортинг" – 5:0. Дубль оформил Пиззи, также результативными ударами отметились Рафа Силва, Алекс Гримальдо и Чикинью. Российский голкипер "орлов" Иван Злобин остался на скамейке запасных.

Португалия: Суперкубок

"Бенфика" - "Спортинг" - 5:0 (1:0)

Голы: Рафа Силва, 40 (1:0). Пиззи, 60 (2:0). Гримальдо, 64 (3:0). Пиззи, 75 (4:0). Чикинью, 90+1 (5:0).

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Нуну Тавареш, Пиззи (Таарабт, 83), Габриэл (Чикинью, 82), Флорентину, Сеферович, Рафа Силва, Рауль де Томас (Жоау Филипе, 87).

"Спортинг": Рибейру, Матье, Коатес (Диаби, 66), Нету, Коррейа, Бруну Фернандеш, Акунья (Борха, 84), Думбья, Вендел, Дост (Луиз Феллипе, 66), Рафинья.

Предупреждения: Акунья, 20. Думбья, 32. Рубен Диаш, 45+1. Гримальдо, 46. Рафинья, 49. Франсишку Феррейра, 50. Коатес, 62. Бруну Фернандеш, 62. Сеферович, 70. Рауль де Томас, 72.

Удаление: Думбья, 89.

4 августа. Фару. Стадион "Algarve".