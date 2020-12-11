Бьельса, Флик и Клопп претендуют на награду тренеру года ФИФА
ФИФА назвала шорт-лист из трех претендентов на титул лучшего тренера года. В число претендентов вошли аргентинец Марсело Бьелса («Лидс») и немцы Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Бьелса смог вернуть «Лидс» в английскую премьер-лигу спустя 16 лет. Флик выиграл с «Баварией» чемпионат, Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Клопп принес «Ливерпулю» победу в чемпионате Англии впервые с 1990 года.
Клопп уже выигрывал награду лучшему тренеру в прошлом году. Помимо него приз брали Клаудио Раньери («Лестер», 2016), Зинедин Зидан («Реал», 2017) и Дидье Дешам (сборная Франции, 2018).
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря в режиме онлайн. Ее ведущими станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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