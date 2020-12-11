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Бьельса, Флик и Клопп претендуют на награду тренеру года ФИФА

11 декабря 2020, 19:45
Марсело Бьелса, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп. Фото ФИФА
Марсело Бьелса, Ханс-Дитер Флик, Юрген Клопп. Фото ФИФА
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ФИФА назвала шорт-лист из трех претендентов на титул лучшего тренера года. В число претендентов вошли аргентинец Марсело Бьелса («Лидс») и немцы Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Бьелса смог вернуть «Лидс» в английскую премьер-лигу спустя 16 лет. Флик выиграл с «Баварией» чемпионат, Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Клопп принес «Ливерпулю» победу в чемпионате Англии впервые с 1990 года.

Клопп уже выигрывал награду лучшему тренеру в прошлом году. Помимо него приз брали Клаудио Раньери («Лестер», 2016), Зинедин Зидан («Реал», 2017) и Дидье Дешам (сборная Франции, 2018).

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря в режиме онлайн. Ее ведущими станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.

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