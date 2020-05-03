Бельгийцы не знают, возобновлять ли сезон. Решение снова отложено

Сегодня совет директоров профессиональной лиги Бельгии объявил, что решение о судьбе сезона в очередной раз отложено — уже в четвертый раз. Предполагалось, что окончательный вердикт вынесут завтра, 4 мая, однако теперь это случится не раньше 15 мая. Футбольные власти страны ждут, когда определится позиция Национального совета безопасности.

Бельгийская лига первой в Европе объявила о намерениях досрочно завершить сезон. Об этом было объявлено еще месяц назад. Но определенность так и не наступила. (Александр Бобров)