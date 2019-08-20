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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Бекхэм поддержал Сане

20 августа 2019, 11:44
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Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, выбывшего из-за травмы минимум на полгода.

—  Сегодня первый день восстановления моего друга, он- невероятный игрок и, что еще важнее, отличный человек, — написал Бекхэм в Instagram. — Ты вернешься на поле в самое ближайшее время. У тебя есть семья, друзья и товарищи по команде, готовые и ожидающие твоего возвращения.

Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» и перенес операцию на колене. У него была диагностирована травма передней крестообразной связки правого колена. Футболист был близок к переходу в «Баварию», но после травмы немецкий клуб отказался от идеи его трансфера. Хавбек пропустит 6-7 месяцев.

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