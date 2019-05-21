Батистута может возглавить "Миддлсбро"

"Мидлсбро", играющий во втором по силе дивизионе Англии, ведет поиски нового главного тренера. По информации TyC Sports, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру экс-нападающего сборной Аргентины Габриэля Батистуты.
Напомним, Батистута получил тренерскую лицензию восемь месяцев назад, но пока нигде не работал тренером.
El Bati, que se recibió de técnico hace ocho meses, ya fue sondeado por el Middlesbrough, equipo que milita en la Championship, la segunda división inglesa. pic.twitter.com/Ry6y00hV04– TyC Sports (@TyCSports) 20 мая 2019 г.
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