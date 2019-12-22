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«Барселона» — самая популярная команда в Twitter и Instagram

22 декабря 2019, 20:57
«Барселона» — самая популярная команда в Twitter и Instagram. Фото AFP
«Барселона» — самая популярная команда в Twitter и Instagram. Фото AFP
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По данным D&F, самым популярным клубом в Twitter в период с 1 января по 30 ноября 2019 года стала «Барселона». На сообщения в ее аккаунте реагировали 94,5 миллиона раз — ставили лайки, ретвитили или сопровождали комментариями. Второе место у «Ливерпуля» — 87,1 миллиона, третий — «Фламенго» (86 миллионов).

Каталонская команда идет первой и в Instagram — 1,081 миллиарда лайков и комментариев. У «Манчестер Юнайтед» 757 миллионов, «Ливерпуля» — 718 миллионов, «Ювентуса» — 705 миллионов.

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