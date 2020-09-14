Азиатская Лига чемпионов возобновилась спустя 194 дня

Возобновился розыгрыш Лиги чемпионов Азии — 2020. В эти минуты стартовали два матча 3-го тура группового турнира.

Примечательно, что в обоих случаях хозяином выступает клуб под названием «Аль-Ахли». Команда из Саудовской Аравии принимает иракскую «Аль-Шорту», а их дубайские одноклубники встречаются с «Падидех Хорасан» из Ирана,

Предыдущие матчи главного клубного турнира континента прошли 4 марта, после чего турнир был прерван из-за коронавирусной пандемии.

Таким образом, перерыв между играми турнира составил 194 дня.