Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии

Назван состав олимпийской сборной Бразилии на товарищеский турнир на Тенерифе. В него вошел защитник «Спартака» Айртон. Помимо бразильцев, в турнире примут участие олимпийские команды Аргентины, Чили и США.

Полностью состав бразильцев выглядит следующим образом:

Вратари: Андерсон («Атлетику Паранаэнсе»), Иван («Понте Прета»), Фелипе («Гремиу»);

Защитники: Додо («Шахтер», Украина), Гуга («Атлетику Минейру»), Айртон («Спартак», Россия), Кайо Энрике («Флуминенсе»), Ибаньес («Аталанта», Италия), Льянко («Торино», Италия), Родригу («Портимонесе»), Вальче («Сан-Паулу»);

Полузащитники: Бруну Гимараэш («Атлетику Паранаэнсе»), Родригу («Портимонесе»), Матеус Энрике («Гремиу»), Педринью («Коринтианс»), Тиагу Майя («Лилль», Франция), Вендел («Спортинг», Португалия);

Нападающие: Антони («Сан-Паулу»), Габриэл («Арсенал», Англия), Матеус Кунья («Лейпциг», Германия), Паулинью («Байер», Германия), Педру («Фиорентина», Италия).