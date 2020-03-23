Артем Милевский: «Если в команде кто-то начинает чихать, сразу несем градусник»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии. Белорусский чемпионат — единственный турнир в Европе, который не был приостановлен из-за пандемии. В выходные состоялись матчи первого тура. «Динамо», действующий чемпион страны, потерял очки с новичком высшей лиги «Смолевичами» (1:1).

— В первую очередь желаю всем здоровья. Что касается чемпионата Беларуси, то нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет, — цитирует Милевского football.ua со ссылкой на программу «Профутбол». — Не мы принимаем решение, поэтому первый тур уже состоялся, и для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго тура. Пока играем, и у власти на данный момент все под контролем.

Конечно, для нас это немного странно, но продолжаем играть. Как говорится, одни среди всех. В целом, ничего не изменилось. У нас никакой паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно покушать. Ничего сверхъестественного я не замечаю.

Если в команде кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Тут уже не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда какая-то. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот, известный, который присутствует во всем мире.

Стараемся не паниковать и поменьше контактировать со всеми. Приехал вот к отцу на дачу, но контакт с другими людьми все равно ограничиваем. Всем здоровья и добра. Не болейте.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 350 536 человек. Умерших — 15 328, выздоровевших — 100 182. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется