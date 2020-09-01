Армянские футболисты подрались с полицейскими в Ереване

Четверо футболистов устроили драку с полицейскими в Армении, сообщает Factor.am.

По информации источника, экс-полузащитник «Кубани» и «Спартака» Арас Езбилис, а также еще трое игроков сборной Армении — Сероб Григорян и братья Гор и Эдгар Малакян — вступили в потасовку с представителями правоохранительных органов около архитектурно-монументального комплекса «Каскад» в Ереване.

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета Армении, Гор Малакян и Эдгар Малакян вступили с полицейскими в перепалку, позднее переросшую в драку. Один из стражей правопорядка получил удар по лицу, с другого сорвали погоны. После прибытия подкрепления на место событий братья были задержаны. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Насилие в отношении представителей власти».

Позднее «Пюник», за который выступают Григорян, Езбилис и Гор Малакян, выступил с официальным заявлением по поводу инцидента, в котором опровергли участие первых двух игроков в драке. «Слухи о том, что в инциденте также принимали участие Арас Озбилиз и Сероб Григорян и факт того, что футболисты были в нетрезвом состоянии — не соответствуют действительности, о чем свидетельствуют заявления, распространенные Следственным комитетом и Полицией РА», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.