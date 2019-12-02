Алиссон — первый в истории обладатель Трофея Льва Яшина
Вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон стал первым в истории обладателем Трофея Льва Яшина. Победителя объявил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.
Второе место занял Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), третье — Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»).
Here is the 2019 Yachine Trophy Top 3 ??— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019
1. @Alissonbecker
2. @mterstegen1
3. @edersonmoraes93
#ballondor #yachinetrophy pic.twitter.com/IctvXvH4Zc
Алиссон в сезоне-2018/19 помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов, а с Бразилией стал победителем Кубка Америки. В первой части сезона-2019/20 «Ливерпуль» лидирует в таблице чемпионата Англии, потеряв только 2 очка в 14 играх.
На церемонии вручения награды присутствовали родственники легендарного советского голкипера, включая его внука Василия Фролова. Также на награждение приехал вратарь и капитан родного клуба Яшина «Динамо» Антон Шунин.
Лев Яшин в 1963 году завоевал «Золотой мяч» и по-прежнему остается единственным голкипером — обладателем награды.