Алиссон, Нойер и Облак — претенденты на приз лучшему вратарю года
ФИФА назвала список претендентов на титул лучшему вратарю 2020 года. В чисто кандидатов вошли бразилец Алиссон («Ливерпуль»), немец Мануэль Нойер («Бавария») и словенец Ян Облак («Атлетико»).
Алиссон выигрывал награду в 2019 году. Помимо него, приз брали Джанлуиджи Буффон («Ювентус», 2017) и Тибо Куртуа («Челси"/"Реал», 2018). Нойер в 2017 году занял в голосовании второе место.
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 17 декабря в режиме онлайн. Ее ведущими станут журналистка Решмин Краудхари и бывший форвард сборной Голландии, обладатель «Золтого мяча"-1987 Руд Гуллит.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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