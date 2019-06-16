Алессио, помогавший Конте вместе с Каррерой, возглавил клуб шотландской премьер-лиги

Анджело Алессио назначен на пост главного тренера клуба шотландской премьер-лиги "Килмарнок". Ранее итальянец работал в штабе "Наполи", после чего возглавлял "Имолезе", "Массесе", и СПАЛ.

С 2010 года Алессио входил в штаб Антонио Конте в "Сиене", "Ювентусе", сборной Италии и "Челси". В "Юве" и национальной команде он ассистировал Конте вместе с Массимо Каррерой, который с 2016 по 2018 год возглавлял "Спартак".

В сезоне-2018/19 "Килмарнок" занял третье место в чемпионате Шотландии и попал в Лигу Европы.