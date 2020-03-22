Александр Уваров: «Поначалу не думал, что может дойти до приостановки чемпионата»

Экс-голкипер сборной СССР, «Динамо» и тель-авивского «Маккаби» Александр Уваров в интервью «СЭ» рассказал, как обстоят дела в Израиле во время карантина из-за коронавируса.

— Сейчас в Израиле объявлен полный карантин, — начал Уваров. — А с пятницы всем запрещено выходить из дома, кроме посещения магазинов с продуктами питания и аптек. Закрыты все кафе и рестораны. Аэропорт пока действует, но обслуживает в основном чартерные рейсы. Многих отправили в бессрочный отпуск. И поначалу это было воспринято, как возможность погулять на природе, пожарить шашлыки. Тут же в дело вмешалась полиция. И теперь, за нарушение правил карантина, мгновенно выписывают штраф от 3000 до 5000 шекелей (от почти 1000 до 1500 долларов. — Прим. «СЭ»). А тем, у кого обнаружен вирус, но не соблюдает карантин, грозит тюремный срок до семи лет.

— Ожидали, что в такой ситуации будет приостановлен футбольный чемпионат Израиля?

— Признаюсь, поначалу не думал, что до такого может дойти. Но, когда это сделали в Италии, Испании, Франции, решилась на этот шаг и наша федерация. Сначала она запретила играть и тренироваться детям. А спустя несколько часов объявила о приостановлении клубного первенства. (Александр Львов)

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