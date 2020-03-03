Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал, что организации надо больше уделять внимания борьбе с расизмом.

— Все должно измениться, — цитирует Чеферина Sky Sports. — Мы должны начать с применения правил, которые у нас уже есть. Это было бы хорошей отправной точкой. Мы не должны бояться делать это. Везде. Без исключений.

В течение последних трех сезонов дисциплинарные органы УЕФА наложили 73 решений о частичных закрытиях стадионов и заставили провести 39 матчей без зрителей после случаев дискриминации.

Мы делаем то, что в наших силах. Но это также показывает, что это серьезная проблема, и что нам нужно делать больше и, возможно, по-другому.