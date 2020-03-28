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Александер Чеферин: «Можно возобновить сезон в конце июня. Если позднее — сезон будет потерян»

18:30
Александер Чеферин. Фото Eurosport
Александер Чеферин. Фото Eurosport
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Президент УЕФА Александер Чеферин поделился планами на продолжение сезона в европейском футболе. Из-за пандемии коронавируса были приостановлены все турниры, кроме чемпионата Белоруссии, а Евро-2020 перенесен на 2021 год.

— Мы можем начать в середине мая, в начали или даже в конце июня, — цитирует Yahoo! Чеферина. — Если позднее — сезон будет потерян. Есть также вариант закончить этот сезон в начале нынешнего, но начать следующий чуть позднее.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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