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АЕК Карреры вернулся к тренировкам. Пока индивидуальным

4 мая 2020, 17:32
На клубной базе АЕК. Фото Twitter
На клубной базе АЕК. Фото Twitter
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АЕК снова открыл клубную базу для тренировок, сообщает пресс-служба клуба. На входе установлена специальная рамка для измерения температуры. Сотрудники и игроки соблюдают дистанцию и носят защитные маски, кроме того, футболистов проверяют на коронавирус.

Игроки с сегодняшнего дня приступают к тренировкам, пока в индивидуальном порядке.

АЕК возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. После 26 туров афиняне занимают третье место в таблице, в 1 очке от зоны Лиги чемпионов.

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