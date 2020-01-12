Адриан Муту возглавил молодежную сборную Румынии

Бывший нападающий «Челси», «Ювентуса» и «Фиорентины» Адриан Муту занял должность главного тренера молодежной сборной Румынии, сообщает Digi Sport.

41-летний специалист получил единогласную поддержку комитета, который определял главного тренера сборной до 21-го года. Его зарплата составит 5 тысяч евро в месяц. Ранее Муту тренировал румынский «Волунтари».

В качестве футболиста Адриан Муту провел 77 матчей за национальную сборную Румынии. В них нападающий забил 35 голов.

Напомним, Муту, будучи игроком, запомнился семимесячной дисквалификацией за употребление кокаина, случившейся в сезоне-2004/2005 во время своих выступлений в рядах «Челси».