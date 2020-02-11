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75-летний египтянин готовится стать самым возрастным футболистом в истории

11 февраля 2020, 23:39

75-летний Из Элдин Бахдер может стать самым пожилым футболистом в истории, сообщает The Guardian. Для попадания в Книгу рекордов Гиннесса египтянину необходимо провести два полных матча.

Бахдер начал играть в футбол в 6 лет, однако так и не стал профессиональным футболистом, вместо этого сделав карьеру инженера. Недавно он заключил соглашение с клубом «6 октября», выступающим в третьем по силе дивизионе Египта. У 75-летнего игрока есть четверо детей и шесть внуков.

На данный момент самым возрастным игроком является израильтянин Исаак Хайик, игравший в апреле 2019 года за клуб «Ирони Ор Йехуда» на позиции вратаря.

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