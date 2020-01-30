41-летний Лусиу объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Бразилии Лусиу опубликовал новый пост в своем Instagram. Он объявил о завершении карьеры.

— После 22 лет игры в футбол пришло время повесить бутсы на гвоздь, — написал Лусиу. — Я благодарю бога за футбол и мою семью!

41-летний защитник также выступал за «Байер», «Баварию», «Интер» и «Ювентус». За миланский клуб он выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году и дважды выиграл Кубок конфедераций. Последним клубом Лусиу был «Бразилиэнсе» из четвертого по силе дивизиона Бразилии.