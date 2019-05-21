11 футболистов были задержаны в Грузии антикоррупционным агентством

Антикоррупционное агентство службы государственной безопасности Грузии задержало 11 футболистов, из которых трое уже завершили карьеры, по подозрению в участии в договорных матчах, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, игроки намеренно получали денежные средства от организованной преступной группы за поражения своих команд. Они получили 34 тысячи долларов. Им грозит от четырех до семи лет тюрьмы.