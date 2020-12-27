Звезды России: Щербакова, Валиева и Трусова получили медали чемпионата. Видео

В Челябинске прошла церемония награждения по итогам чемпионата России по фигурному катанию у женщин.

Первое место заняла Анна Щербакова, набравшая 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ. Второй стала Камила Валиева (254,01), третья — Александра Трусова (170,61). В церемонии награждения приняли участие президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков и учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.