ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Загитова снялась с контрольных прокатов ради шоу «Ледниковый период»

9 сентября 2020, 17:05
Алина Загитова. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Алина Загитова. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участие в контрольных прокатах сборной России. По ее словам, она занята съемками в шоу «Ледниковый период».

— Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода», — говорится в заявлении Загитовой на официальном сайте ФФККР. — Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение.

Контрольные прокаты пройдут 12 и 13 сентября в Москве. В конце прошлого года Загитова приостановила карьеру перед чемпионатом России, но затем возобновила тренировки и параллельно поступила на учебу в РАНХиГС на факультет журналистики.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/5101-olimpijskaya-chempionka-alina-zagitova-ne-primet-uchastie-v-kontrol-nykh-prokatakh-sbornoj-komandy.html

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