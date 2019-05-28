Загитова позирует с Хатико. Фото

Олимпийская чемпионка-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новое фото в своем Инстаграме. На нем фигуристка позирует с Хатико. Это пс породы акита-ину, который является символом верности и преданности в Японии.

– Бронзовый памятник самой известной собаке мира по имени Хатико установлен в Токио. Порода акита-ину как и моя Масару. Хатико является символом верности и преданности в Японии. Хатико каждый день приходил на станцию Сибуя в Токио провожать и встречать своего хозяина. Про историю Хатико даже сняли 2 фильма: японский фильм "История Хатико" и голливудский римейк "Хатико: самый верный друг", – написала Загитова.

В настоящее время фигуристка находится в Японии, где принимает участие в ледовом шоу Fantasy on Ice.

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