Загитова поделилась яркими эмоциями от работы на шоу «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итог своего дебюта в роли телеведущей. Он попробовала себя в новой роли на шоу «Ледниковый период».

«Вот и завершился невероятный «Ледниковый период» на Первом канале. Красивый, энергичный, эмоциональный, спортивный, волшебный... новогодний. Все участники пробовали себя в новых ролях, тренировались, волновались, получали оценки от судей и от вас, зрителей. Мы старались радовать вас каждую субботу... вам большое спасибо, что были с нами вск это время, участвовали в жизни «Ледникового».

Огромное спасибо организаторам и всем, кто каждый день работал на шоу и кто помогал в новой для меня роли телеведущей. Спасибо Илье Авербуху за приглашение и постановку моего финального номера это был крутой опыт, и конечно, спасибо моему соведущему Алексею Ягудину.

Было супер! Было ярко», — написала Загитова в Instagram.