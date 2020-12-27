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Загитова поделилась яркими эмоциями от работы на шоу «Ледниковый период»

27 декабря 2020, 16:46
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подвела итог своего дебюта в роли телеведущей. Он попробовала себя в новой роли на шоу «Ледниковый период».

«Вот и завершился невероятный «Ледниковый период» на Первом канале. Красивый, энергичный, эмоциональный, спортивный, волшебный... новогодний. Все участники пробовали себя в новых ролях, тренировались, волновались, получали оценки от судей и от вас, зрителей. Мы старались радовать вас каждую субботу... вам большое спасибо, что были с нами вск это время, участвовали в жизни «Ледникового».

Огромное спасибо организаторам и всем, кто каждый день работал на шоу и кто помогал в новой для меня роли телеведущей. Спасибо Илье Авербуху за приглашение и постановку моего финального номера это был крутой опыт, и конечно, спасибо моему соведущему Алексею Ягудину.

Было супер! Было ярко», — написала Загитова в Instagram.

 

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