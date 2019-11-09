Загитова не досидела до конца форума в Москве. Из-за тренировки

Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова досрочно покинула форум «Москва — Татарстан» в столице. Как объявили со сцены, 17-летняя спортсменка была вынуждена уехать раньше из-за тренировки. Подопечной Этери Тутберидзе перед отъездом была вручена благодарность от президента Татарстана Рустама Минниханова.

Алину Загитову на форуме в Москве наградил президент Татарстана Рустам Минниханов. Чемпионка уехала досрочно- из-за тренировки. pic.twitter.com/ddzAZRYqPa — Lublineс93 (@Lublinec931) November 9, 2019

Загитова уехала с форума «Москва — Татарстан» досрочно. Из-за тренировки.



Вряд ли кто-то удивлён. pic.twitter.com/Ze6L9uClCZ — Lublineс93 (@Lublinec931) November 9, 2019

До этого Загитова обратилась к участникам форума с короткой речью, поддержала молодежь. (Дмитрий Кузнецов)