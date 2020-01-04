Загитова и юная поклонница. Разве ее можно упрекнуть в неуважении к фанатам?

В фан-аккаунте олимпийский чемпионки Алины Загитовой появилось видео с автограф-сессии после очередного ледового спектакля Татьяны Навки. В нем у Загитовой главная роль.

К 17-летней фигуристке для фото подошла женщина с маленькой девочкой, к которой Загитова была очень внимательна и постоянно улыбалась. Ранее в сети появилось видео, на котором одна из поклонниц крепко обняла олимпийскую чемпионку, но та отстранилась. После чего поклонники разделились во мнениях и некоторые из них не поняли поведения Загитовой.

Ранее Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры до конца сезона.

Загитова уклонилась от объятий с фанатками. Это видео обсуждают все праздники