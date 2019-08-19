Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Загитова и ее юная поклонница. Милое фото

19 августа 2019, 17:49
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сфотографировалась со своей юной поклонницей, на одной из фотографий фигуристка даже присела, чтобы быть одного роста с маленькой девочкой.

Загитова также является чемпионкой мира, Европы, России и победительницей Финала «Гран-при».Олимпийская чемпионка выступит на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в Лужниках.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир