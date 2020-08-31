Загитова будет вести шоу «Ледниковый период». Она завершает карьеру?

Как рассказал «СЭ» источник, знакомый с организацией шоу «Ледниковый период», олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей проекта на Первом канале.

Еще зимой, после решения о приостановке карьеры, Загитову звали поучаствовать в проекте в качестве фигуристки. По концепции организаторов в проекте летом могли бы выступать действующие спортсмены. Однако тогда россиянка ответила отказом, а от самого проекта из-за пандемии коронавируса было решено отказаться.

При этом участие в проекте не обязательно означает завершение карьеры Загитовой. Загитова не планирует участвовать в Кубке России, но может выступить в одном из этапов Гран-при.

Отмечается, что работа в проекте занимает четыре дня в месяц, и совмещать ее со спортом реально. (Дмитрий Кузнецов)