Забияко и Энберт получили медицинский допуск к соревнованиям

Серебряные призеры чемпионата России-2019 Наталья Забияко и Александр Энберт получили медицинский допуск к участию в соревнованиях, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Напомним, что пара пропустила чемпионат Европы из-за проблем со здоровьем у партнера.

- Из-за проблем со здоровьем Александр не был допущен к участию в чемпионате Европы. Сейчас спортсмены получили медицинский допуск к стартам, - приводит ТАСС слова Когана.

Напомним, что состав сборной России на чемпионат мира-2019 будет назван 25-26 февраля. Турнир пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.

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