Врач Васильков назвал рискованным выступление Щербаковой с температурой

Фигуристка Анна Щербакова выступала в короткой программе на чемпионате России с высокой температурой. Бывший врач футбольного «Спартака» Юрий Васильков рассказал «СЭ» о возможных последствиях для здоровья 16-летней спортсменки после физических нагрузок с температурой.

В пятницу перед выходом на разминку перед выступлением температура у Щербаковой поднялась до 38 градусов. Тренеры рекомендовали сняться с турнира, но фигуристка не послушалась. В субботу перед разминкой произвольной программы Щербакова вообще отказалась измерять температуру

«Выступать с такой температурой — риск, — сказал Васильков «СЭ». — Есть, конечно, фармакология, которая может снизить температуру на некоторое время. Это, конечно, спортивный подвиг — с температурой 38 так откатать. Организм у Щербаковой молодой, бурный рост идет, но ей стоит в какой-то степени все забросить на несколько дней и долечиться. Надо создать домашнее состояние и на лед в ближайшие дни не становиться. Как бы ни случилась вторая волна коронавируса на фоне такого потрясающего события в организме. Надо сделать анализы. Думаю, у Щербаковой все пройдет нормально, а вот у взрослых людей в 40 лет были бы последствия».

(Константин Колмаков)