Яркий образ Степановой для ритм-танца. Как вам?
11:13
В сети появились первые фотографии Александры Степановой и Ивана Букина с предстартовой тренировки на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе. Ритм-танец под композицию «Sparkling Diamonds» в исполнении Николь Кидман из фильма-мюзикла «Мулен Руж!» Степанова представит в ярко-красном платье.
Отметим, что из-за проблем со спиной у партнерши дуэт пропустил контрольные прокаты сборной России в Лужниках и не выступал на предсезонных «челленджерах». Выступление в Лас-Вегасе станет для Степановой и Букина первым в сезоне.
Ритм-танец на турнире танцевальные пары представят в 05.05 по московскому времени.
??? ??? pic.twitter.com/V6WHhCm40K— ???(*? ? ???)(???`)@??? (@moai_yoi) October 18, 2019
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