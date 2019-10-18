Яркий образ Степановой для ритм-танца. Как вам?

В сети появились первые фотографии Александры Степановой и Ивана Букина с предстартовой тренировки на этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе. Ритм-танец под композицию «Sparkling Diamonds» в исполнении Николь Кидман из фильма-мюзикла «Мулен Руж!» Степанова представит в ярко-красном платье.

Отметим, что из-за проблем со спиной у партнерши дуэт пропустил контрольные прокаты сборной России в Лужниках и не выступал на предсезонных «челленджерах». Выступление в Лас-Вегасе станет для Степановой и Букина первым в сезоне.

Ритм-танец на турнире танцевальные пары представят в 05.05 по московскому времени.