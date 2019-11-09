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Яркая произвольная программа Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Китае. Она выступала с ней в прошлом сезоне

13:39

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева исполнила прошлогоднюю произвольную программу на этапе «Гран-при» в Китае.

На данном турнире фигуристка вышла на лед в прошлогоднем платье и выступила под композиции «You Don't Love Me» Каро Эмеральда, «Petite Fleur» группы The Hot Sardines и «Catgroove» Parov Stelar. Эту программу ей ставила хореограф-постановщик Татьяна Прокофьева.

Фигуристка набрала за свой прокат 143,53 балла — это ее лучший результат в текущем сезоне.

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