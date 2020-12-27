Японка Кихира сделала четверной сальхов на чемпионате страны
27 декабря 2020, 15:47
Фигуристка Рика Кихира сделала четверной сальхов на чемпионате Японии в Нагано.
Спортсменка лидирует после короткой программы, набрав 79,34 балла. Этот четверной прыжок стал первым для 18-летней Кихиры, который она смогла выполнить чисто на соревнованиях.
RIKA KIHIRA QUAD SALCHOW!!!https://t.co/oRQWzDx2zZ #???????? pic.twitter.com/WG0JtnY1z9— Jackie Wong (@rockerskating) December 27, 2020
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