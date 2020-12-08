Ягудина назвали клоуном в ответ на комментарий об отставке Чопозова

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Сергей Чопозов, который вчера объявил о скором уходе с поста, в разговоре с «СЭ» высказался о словах олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Тот в соцсетях поприветствовал уход Чопозова словами «Надеюсь, адекватнее люди сейчас придут». Теьекомментатору не понравилась поддержка повышения возрастного ценза Чопозовым.

— Алексей Ягудин довольно жестко отреагировал на новость о вашем уходе.

— Я ему могу сказать одно — ты не воин, чтобы с тобой воевать, ты просто клоун. С тренерами и спортсменами у нас сложились хорошие отношения, многие благодарили за поддержку, мы обсуждали проблемы, был реальный диалог. Зачем он пишет оскорбительные вещи на миллионную аудиторию, ни разу не пожав мне руки и не увидев меня — не понимаю. (Дмитрий Кузнецов)

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