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Ягудин показал нежное фото с Тотьмяниной после операции

16 октября 2019, 20:27
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина.
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина.
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал информацию об операции жены Татьяны Тотьмяниной в одной из онкологических клиник Москвы. В Instagram он выложил фото из больничной палаты.

Татьяна Тотьмянина не хотела фотографироваться, так как не в форме сейчас и некрасивая. А я считаю, что шикарная, что с желчным, что без, — написал Ягудин.

37-летней Тотьмяниной была сделана операция по удалению желчного пузыря, в котором обнаружили новообразование.

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