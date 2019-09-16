Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова поделилась в своем Instagram фотографией в образе из произвольной программы «Мулен Руж».

— Я вернусь, — подписала фото фигуристка.

Очевидно, что эти слова относятся к итогам ее выступления на предсезонном турнире Lombardia Trophy в Бергамо. Самодурова заняла там итоговое шестое место, набрав совсем скромные для нее 179,65 балла.