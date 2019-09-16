«Я вернусь». Самодурова — о неудачном выступлении на предсезонном турнире в Бергамо
16 сентября 2019, 12:24
Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова поделилась в своем Instagram фотографией в образе из произвольной программы «Мулен Руж».
— Я вернусь, — подписала фото фигуристка.
Очевидно, что эти слова относятся к итогам ее выступления на предсезонном турнире Lombardia Trophy в Бергамо. Самодурова заняла там итоговое шестое место, набрав совсем скромные для нее 179,65 балла.
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