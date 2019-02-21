"Я сделал, что мог". Сталин с плаката смотрит на финал Кубка России по фигурному катанию. Фото

Рядом с зоной для фотокорреспондентов в Ледовом дворце на финале Кубка России по фигурному катанию в Великом Новгороде на одной из дверей обнаружилась наклейка с цитатой, которую приписывают Иосифу Сталину:

– Помните: сильная Россия миру не нужна, никто нам не поможет, рассчитывать можно только на свои силы. Я сделал, что мог, надеюсь, вы сделаете больше и лучше. Будьте достойны памяти наших великих предков.

Организаторы турнира затруднились сказать корреспонденту "СЭ", как фотография появилась на двери, предположив, что это может быть "чья-то шутка". (Дмитрий Кузнецов)​