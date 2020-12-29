«Впервые вижу такого человека». Тренер Трусовой охарактеризовал свою ученицу

Дмитрий Михайлов, наставник фигуристки Александры Трусовой, в интервью «СЭ» рассказал о работоспособности бронзовой призерки чемпионата России и будущих планах работы с подопечной.

— Она невероятная трудяга, конечно, — сказал Михайлов. — Впервые вижу человека с таким желанием работать, 24 на 7. У нее за тренировку десятки прыжков, если не сотни. Но она выкладывается везде, на разминке, ОФП, на вращениях и дорожках. Саша — это синоним пахаря. Видит цель, не видит преград.

Саша на соревнованиях до чемпионата делала процентов 50 от того, что умеет — иногда что-то нее получалось, иногда сказывалось физическое состояние. На тренировках она и дорожки катала сильнее, и прыжки получались лучше. Но кому надо на тренировках? Главное — показывать все на ключевых стартах, где идет основная битва. К Челябинску мы практически собрали весь пазл. Будем закреплять. То одна деталь не так встанет, то другая, то не все возможно из-за здоровья. Нам нужна стабильность, качество движений. Очень хотим, чтобы в нужное время все-все детали собрались воедино.

Михайлов работает с Трусовой с осени этого года. Первоначально тренером фигуристки был Сергей Розанов, также перешедший из «Хрустального», но позже они прекратили сотрудничество.

(Дмитрий Кузнецов)

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