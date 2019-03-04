Внучка Пикассо восхитилась короткой программой воспитанницы Тутберидзе

Внучка известного в прошлом художника Пабло Пикассо Диана восхитилась программой воспитанницы известного тренера Этери Тутберидзе Камилы Валиевой.

12-летней фигуристка исполняет в текущем сезоне короткую программу под названием "Девочка на шаре". Автором одноименной картины является именно Пикассо.

- Камила сияет и очень грациозна в таком молодом возрасте. Ее выступления великолепны! Это благословение - видеть ее катание, - написала Диана.

Напомним, ранее сама Тутберидзе назвала в своем Инстаграме про короткую программу фигуристки "Девочка на шаре" своей любимой в текущем сезоне.

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